العاصمة.. ضبط 1260 قرص مهلوس و5963 وحدة من المفرقعات 

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بئر التوتة خلال عمليتين متفرقتين، 4 أشخاص مشتبه فيهم، عن قضيتي ترويج المؤثرات العقلية مع تهريب وحيازة وتخزين قصد البيع للألعاب النارية بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان لأمن العاصمة، تمت العمليتين، عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط أشخاص مشبوهين على مستوى نقاط مختلفة من قطاع الاختصاص. يروجون المؤثرات العقلية ويستغلون مستودع لبيع المفرقعات والألعاب النارية من مختلفة الأنواع والأحجام.

وتم تحديد هوية هؤلاء الأفراد وتوقيفهم، بعد تنفيذ أوامر بتفتيش منازلهم، وتم ضبط 1260 قرص من المؤثرات العقلية. و5963 وحدة من المفرقعات والألعاب نارية. ومركبة ودراجة نارية تستعمل في نقل السموم.

وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية والأجنبية تقدر بـ74000 دينار جزائري و100 أورو من عائدات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك.