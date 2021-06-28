العاصمة.. ضبط 5 قناطير زطلة و413 غ كوكايين خلال الخماسي الأول من 2021

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، خلال الخماسي الأول من السنة الجارية، من ضبط كميات كبيرة من المخدرات.حسب حصيلة نشرتها ذات المصلحة بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف لــ26 جوان 2021.

وعرضت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حصيلة الخماسي الأول من سنة 2021 بخصوص معالجة القضايا المتعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات على النحو التالي: ضبط 531 كغ و742 غ من راتنج القنب الهندي، و413 غ من الكوكايين، و384 غ من الهيروين.بالإضافة إلى 1532,75 قرص من المخدرات الصلبة، و110204 من المؤثرات العقلية و57 قارورة من محلول مخدر.