العاصمة.. ضحية في انهيار بناية سكنية بحسين داي

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث انهيار بناية سكنية قديمة، بشارع رابح موساوي، ببلدية حسين داي بولاية الجزائر.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 02سا50د صباحًا إثر حادث انهيار بناية سكنية قديمة. مكونة من طابق أرضي و أربعة طوابق (ط أ + 04)، بشارع رابح موساوي، ببلدية ودائرة حسين داي.

حيث خلّف الحادث كحصيلة أولية جريحًا واحدًا، ولا تزال عملية البحث عن احتمال وجود ضحايا تحت الردوم متواصلة.

كما تم تسخير شاحنتي إنقاذ، 3 سيارات إسعاف، فرقة البحث تحت الردوم (GRIMP)، الفرقة السينوتقنية (وحدات الكلاب المُدرَّبة).

