العاصمة.. ضحيتان في حريق سوق “روتشار”

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء، داخل محلات تجارية بالسوق الشعبي “روتشار”، ببلدية القصبة، بولاية الجزائر، كما سجلت إصابة شخصين.

وأوضحت ذات المصالح أنه تمّ إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المحلات المجاورة. حيث تم تسجيل ضحيتين لهما ضيق في التنفس، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 02سا 30د، من أجل إخماد حريق. داخل محلات تجارية بالسوق الشعبي “روتشار”، ببلدية القصبة، دائرة باب الواد.

