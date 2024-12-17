العاصمة: طبيب وصيدلي متورطان في بيع وصفات طبية وعطل مرضية لمدمنين يتعاطون “المهلوسات”

ألقت مصالح الأمن الحضري الـ12 بالسوريكال بالمقاطعة الشرقية باب الزوار، القبض على عصابة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات المتوفرة عن مجريات التحقيق، فقد كشفت مصادر “النهار” أن أفراد العصابة يقومون بشراء وصفات طبية وعطل مرضية مقابل مبالغ مالية. من عيادة خاصة، ببرج الكيفان بالعاصمة. يسيّرها طبيب متخصص في علاج العظام والمفاصل، المتهم المدعو “ب.أ”.

كما أدى التحقيق في القضية إلى صيدلي بإقليم المقاطعة، المدعو “ب.و”، خضع للاستجواب بخصوص المؤثرات العقلية التي ضبطت بكميات معتبرة لدى أفراد العصابة.

وكلّلت العملية بحجز حوالي 900 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين ” و”ترامادول”.

وفي تفاصيل القضية التي تم عرضها أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة دار البيضاء اليوم الثلاثاء،

بعد تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية للسماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص وقائع نسبت إليهم في محاضر ضبط وإيقاف رجال الشرطة.

فإن عملية الإطاحة بالمتهمين جاءت في أعقاب معلومات مؤكدة، تبعتها عملية ترصد وتتبع دقيقة لسيارة مشبوهة بيضاء اللون من نوع ” 207″. على متنها 4 أشخاص من بينهم إطار بالحرس الجمهوري، حسب ما أكده المصدر.

وتم توقيف المركبة على مستوى حي “دوزي” ببرج الكيفان. ولدى إخصاع ركابها للتفتيش الجسدي تم العثور على كمية معتبرة من الممنوعات. مخبأة تحت كرسي كل متهم، بمعدل 3 علب في كل مقعد، ليقدر عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة بقرابة 900 كبسولة من نوع “ترامادول” و”بريغابالين”.

كما كللت العملية بحجز 4 وصفات طبية و3 عطل مرضية. يظهر عليها الختم نفسه لطبيب أخصائي يعمل بعيادة خاصة.

ولدى تحويل المتهمين للتحقيق الابتدائي، تم التوصل إلى تورط الطبيب المدعو ” ب.أحمد” باعتبار أن المتهمين كانوا يترددون على عيادته في فترات متقاربة. ليحرر لهم وصفات طبية لأدوية يخضعون لها كل 3 أشهر.

والأمر الذي أثار شكوك المحققين هي التواريخ المتقاربة لفترات الفحص. إذ تم التأكد من خلال الوصفات الطبية والعطل المرضية. أن الطبيب حرر تلك الوصفات قبل نفاد الأدوية التي استفاد منها المتهمون في ظرف 3 أشهر.

كما اعترف متهمان اثنان أن الطبيب كان يقبض منهم 10 آلاف دج للجلسة الواحدة، مقابل تحرير تلك الوصفات.

وينتظر أن يقرر القاضي المحقق في مصير المتهمين، بعد استكمال جلسات السماع إليهم بخصوص ما يواجهونه من تهم ووقائع.