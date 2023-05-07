العاصمة.. طلبة يطوّرون تقنية لتربية وإنتاج الحبّار

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، عن تطوير تقنية تكنولوجيا لتربية وإنتاج الحبار.

كما أوضح وزير التعليم العالي، أن تقنية تربية الحبار طورتها مجموعة من طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.

واستمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الى شروحات الطلبة خلال تواجده في المدرسة العليا في دالي ابراهيم بالعاصمة.

كما كان رفقة بداري وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. حيث شاركا الطلبة جلسة “عصف ذهني” حول نموذج العمل التجاري لأربع مشاريع اقتصادية بالشراكة مع وكالة أناد.

وقام اليوم الأحد، وزير التعليم العالي، رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، يزوران معرض الأفكار الإبتكارية لطلبة المدرسة.