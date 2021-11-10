العاصمة: عائلات يتربص بها الموت بعد انزلاق صخري بالواجهة البحرية بالحمامات

تعيش العائلات القاطنة بشارع علي بطروني على الواجهة البحرية ببلدية الحمامات في العاصمة، وضعية مزرية بعد التساقط الأخير للأمطار والذي عرفته العاصمة طيلة الأسبوع.

وقالت بعض العائلات التي تحدثت “للنهار أونلاين”، أنها أصبحت تعيش في رعب حقيقي بسبب الإنهيارات الصخرية التي كانت ركيزة للبيوت التي يقطنون بها بمحاذاة البحر. كما أنهم أصبحوا يعيشون في خوف ورعب دائم بسبب الإنهيارات المتكررة.

وعبرت العائلات عن أسفها وامتعاضها الشديدين للوضعية التي آلت إليها سكناتهم. خاصة وأنهم يقطنون بالمنطقة منذ الإستقلال، وهم ملاك الأرض واصحاب المنازل.

وأشار المتحدث، إلى أن المنطقة مهددة بالإنزلاق، كما أن المنازل متراصة ببعضها البعض. حيث إذا سقط منزل واحد فالبقية مهددة أيضا بالسقوط على رؤوس قاطنيها.

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كما أكدت العائلات، أن رئيس البلدية تنقل إليهم وطالبهم بالخروج من منازلهم وإعداد محضر بشأن صلاحية البنايات. كما أكدت العائلات أنها لا تطالب بالترحيل لأنهم يحوزون على ملكية سكناتهم . مطالبين من السلطات المحلية وعلى رأسهم والي العاصمة من أجل التدخل العاجل وإعادة تهيئة الأرضية لتفادي حدوث إنزلاقات أخرى قد تتسبب فيما لايحمد عقباه.

العاصمة: 3 وفيات وإصابة طفلين في كارثة بولوغين

وتسببت الأمطار المتساقطة طيلة الاسبوع على العاصمة ولاية الجزائر في إنهيار منزل بـ 198 نهج عبد القادر زيار في بولوغين. الحادث يتمثل في انهيار منزل مؤهول بالسكان لحظة إنهياره. كما أن البنانية تعود إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر مدعمة بفرق من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل. أين باشرت عملية البحث تحت الأنقاض . العملية أسفرت عن إنتشال طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصاب والبحث عن الأخرين وسط الأنقاض.

ووفق شاهد عيان فقد كان يتوجد شخصين ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار ببولوغين لا يزال العالقون تحت الأنقاض هم رجلين وامرأة عجوز. وأرجعت مصالح الحماية المدنية سبب الإنهيار إلى إنزلاق الأتربة.

إرتفعت حصيلة إنهيار منزل ببلدية بولوغين في العاصمة إلى 3 وفيات وإصابة طفلين، بعد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت طيلة الأسبوع الجاري.

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