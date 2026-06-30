العاصمة.. عامان حبسا نافذا تهدّد “رمبو” حطم زجاج سيارة بركلة قويّة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة. في حق المتهم الموقوف المدعو “م.شعيب” لمتابعته في ملف جزائي يتعلق بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير.

حيث تم تقديم المتهم أمام نيابة محكمة الحال ليحال للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري. في أعقاب شكوى تقدمت بها امرأة لتعرّض سيارتها الى التحطيم من قبل المتهم.

بعدما قام هذا الأخير بركل مركبة الضحية بقوة محدثا لها ضررا على مستوى الواجهة الأمامية. مما أدى الى كسر الزجاج الأمامي.

وفي الجلسة برّر المتهم “م.شعيب” أفعاله هذه بحالة الغضب التي كان عليها لتعرّضه للضرب المبرح من طرف شقيقه الأكبر في الطريق العمومي.

مصرّحا المتهم أنه بعد ضربه لاذ بالفرار فحاول شقيقه اللحاق به، وعند بلوغه حظيرة ركن المركبات قام بركل سيارة الضحية برجله بقوة وهو تحت وطأة الغضب من شقيقه.

من جهته وكيل الجمهورية علّق على ردة فعل المتهم هذه في استياء وتعجب، مخاطبا إياه على هذا النحو:” علاه حبيت ترجع رومبو…؟ تقفز فوفانا السيارة وتركلها برجلك..”.

كما طالب بتوقيع العقوبة السالف ذكرها بينما تغيبت الضحية عن الجلسة للمطالبة بتعويض جراء الضرر الذي لحق بمركبتها.

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