العاصمة: عام حبس نافذ و50 الف دج غرامة في حق المعتدي على طبيب بمستشفى مصطفى باشا

عالجت محكمة سيدي امحمد عشية اليوم بموجب اجراءات المثول الفوري ملف قضية شاب في العقد الرابع من العمر على خلفية متابعته بتهمة اهانة طبيب اثناء تأدية مهامه.

تفاصيل القضية تعود الى يوم امس اين تلقت مصالح الامن الحضري الرابع بسيدي أمحمد شكوى مفادها تعرض طبيب بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مصطفى باشا إلى الإعتداء من قبل المتهم.

الذي حاول الدخول للفحص قبل كل المرضى الذين كانوا قبله ينتظرون دورهم وبعد ان طلب منه الطبيب الانتظار لم يتقبل المتهم ذلك.

مادفع به الى سب الطبيب وشتمه واستنادا المعطيات المقدمة في الجلسة التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبس نافذ في حقه.

وبعد المداولة اصدرت المحكمة في حقه تسليط عقوبة عام حبس نافذ و50 الف دج غرامة مالية نافذة .