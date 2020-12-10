العاصمة.. عدل تفسخ صفقة انجاز مشروع 600 مسكن فايزي في برج البحري

قرّرت وكالة “عدل” فسخ الصفقة بالتظليم الحصري، مع شركة SARL SOCIETE GENERAL ENTREPRISE (SGE).

وتم تكليف هذه الشركة بدراسة وإنجاز 600 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار بموقع فايزي، الكائن ببلدية برج البحري في ولاية الجزائر.

وجاء قرار الفسخ بعد الإعذارات الموجّهة إلى شركة SGE وبعد التهاون والتماطل الكبير المسجّل في أشغال إنجاز المشروع.

وعدم استجابتها لتعليمات الوكالة المتعلقة باستدراك التأخر المسجل وتسريع وتيرة الأشغال به، ورفع كل التحفظات المسجّلة على نوعية الأشغال.

وتمثل نسبة الأشغال المنجزة في مشروع 600 مسكن موقع فايزي 68 بالمائة، في حين أن شركة الإنجاز استهلكت 93 بالمائة من الآجال التعاقدية، المحدّد بالانتهاء في 2020/02/25 .

و يتضمن قرار فسخ الصفقة بالتظليم الحصري، تحتفظ الوكالة بحقها في اللّجوء إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، لاسيما تفويت الكسب المالي.

والتكاليف الإضافية الضرورية من أجل انجاز ما تبقى من أشغال انجاز المشروع، بانتظار اعداد التقييم الأضرار المالية والمعنوية التي تسببت بها SGE.

ويتم وبصفة تحفظية الحجز لصالح الوكالة، على جميع مواد البناء و العتاد الموجود داخل الورشة موضوع الصفقة.

وتحتفظ الوكالة بحقها في مطالبة البنوك، باسترداد كفالة حسن التنفيذ و كفالة التسبيقات الجزافية المحصلة من قبل شركة SGE.

وزيادة النفقات المالية الناجمة عن ابرام الصفقات الجديدة، من اجل تنفيذ و استكمال المشروع المتبقي، تكون على عاتق الشركة العاجزة SGE.

وتعود التكاليف المتعلقة بالإجراءات و الأعمال التي تقوم بها الوكالة، من أجل المحافظة و تأمين الأشغال أو جزء من الأشغال المنجزة، المواد الممونة و العتاد و التجهيزات الأولية للورشة، على عاتق المتعاقد الشريك SGE، خلال الفترة القانونية الضرورية لتسليم الصفقة أو عدة صفقات جديدة من أجل استكمال انجاز المشروع.