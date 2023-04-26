العاصمة: عرض 221 محل تجاري “عدل” للبيع في هذه المواقع

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، عن بيع المحلات التجارية بالجزائر العاصمة.

كما دعت وكالة عدل، المواطنين المهتمين بشراء محلات تجارية، في طور الإنجاز بولاية الجزائر العاصمة. مشيرة إلى أنها تعرض بالمزايدة و بالتعهدات المختومة لـ 206 محلات ذا إستعمال تجاري. و 15خدماتي بحي 3746 مسكن عدل الدويرة ولاية الجزائر.

كما تؤكد الوكالة، أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الاطلاع على مضمون الإعلان الصادر اليوم 26 أفريل 2023 بجريدة “المساء”و “horizon”. كما أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى موقع 416 مسكن عدل عمارة E الطابق الاول جسر قسنطينة -عين النعجة-. وذلك لسحب دفتر الشروط.

كما حدد آخر أجل لسحبه بـ 15 يوم إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00. أما عن آخر أجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان من الساعة 08:00 الى 12:00. و يودع دفتر في مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل الجزائر العاصمة شرق أما عن فتح الأظرف فسيكون في جلسة علنية في نفس المقر. وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:00.

كما دعت المديرية إلى التقرب من مديرية الجهوية لوكالة عدل الجزائر العاصمة شرق لأي معلومات أو تفاصيل أكثر.

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