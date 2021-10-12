العاصمة: عصابة أحياء في قبضة أمن باب الوادي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن باب الوادي، من وضع حد لجميعية أشرار كونت عصابة أحياء.

وحسب مصالح أمن العاصمة، تتكون الشبكة الإجرامية من 13 شخصا تم القبض عليهم، تتراوح أعمارهم مابين 18 و31 سنة. متهمون بحيازة أسلحة بيضاء والمتاجرة والترويج والإستهلاك الشخصي للمخدرات والمؤثرات العقلية، والمساس بالأمن العام والنظام العمومين.

وسب ذات المصالح، فقد أسفرت هذه العملية عن حجز 12 سلاحا أبيضا من مختلف الأصناف والأحجام، و7 أقراص من المؤثرات العقلية. كما تم ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات الترويج، قدر بـ27250 دج.

وعليه تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل اجمهورية بعد إستنفاذ كافة الإجراءات القانونية.

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