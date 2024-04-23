العاصمة.. عصابة سرقة السيارات في قبضة الدرك

نجح أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بجسر قسنطينة التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بئر مراد رايس، في وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن العملية جاءت على أثر معلومات متحصل عليها، كانت محل تتبع دقيق لأفراد العصابة التي تقوم بسرقة المركبات وتفكيكها مع تزوير الرقم التسلسلي لها وتزوير مختلف الوثائق الإدارية الخاصة بسير المركبة.

وأوضح المصدر نفسه، أنه بعد تحديد المشتبه فيه الأول تم ترصد جميع تحركاته أين تمت مباغتته وإلقاء القبض عليه بعد وضع خطة محكمة ويتعلق الأمر بالمسمى “م س” ليتم ضبط بحوزته وصل إيداع رخصة سياقة وطنية مزور، المعني كان محل 05 H وأمر بالقبض خاصة بسرقة المركبات والتزوير، التحقيق مع المعني وعمليات التفتيش أفضت إلى توقيف باقي أفراد الشبكة (توقيف ثلاث اشخاص) مع إسترجاع 05 مركبات + دراجة نارية وحجز بطاقات تسجيل ورخص سياقة مزورة، وصولات إدارية أخرى مزورة،طابعة تستعمل في التزوير ، كما تم حجز أدوات مختلفة كانت تستخدم في عمليات السرقة والتزوير وكذا مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأنواع ، علب تحكم عن بعد للتشويش على أصحاب المركبات عند غلقها.

كما مكن التحقيق المعمق في القضية من حل عدة قضايا عالقة خاصة بسرقة السيارات بإقليم ولاية الجزائر والولايات المجاورة امتدت حتى الغرب الجزائري بالإضافة إلى قضايا عديدة عالجتها المصالح الأمنية الأخرى.

وبعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.