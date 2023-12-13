قناة النهار العاصمة: عمارات مهترئة وآيلة للسقوط تهدد قاطنيها بعين البنيان بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ديسمبر 2023 - 21:54 شارك غرِّد أرسل 12 0 العاصمة: عمارات مهترئة وآيلة للسقوط تهدد قاطنيها بعين البنيان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Sxd4Q اقرأ أيضا موازنة 2024 بين تكريس الطابع الاجتماعي ورقمنة القطاعات قناة النهار 28 نوفمبر طالع هابط: النوي يشكر عمال كوسيدار على مجوهداتهم رغم التقلبات الجوية والبرد القارص قناة النهار 07 ديسمبر السراج المنير / رسالة التوحيد قناة النهار 13 ديسمبر طالع هابط: شاهد كيف تحول سوق بحاسي مسعود .. كلكم تتحملون المسؤولية قناة النهار 10 ديسمبر سكيكدة : السيول تغمر مؤسسات تعليمية وتلغي الفروض بها قناة النهار 23 نوفمبر مدير عام cnas : كل مستفيد من منحة البطالة له الحق في التأمين وبطاقة الشفاء قناة النهار 29 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف يتنقل عمال شركة إيديفال .. الخدام دايمن محڨور قناة النهار 12 ديسمبر خليها على ربي: صدمة كبيرة زهرة تكشف.. عرفتوا 20 يوم فالبحر و هذا ما وقع بيننا !! قناة النهار 07 ديسمبر سكن: بعد فتح صيغة عدل .. هذه شروط الإستفادة من سكنات البيع بالإيجار قناة النهار 28 نوفمبر تلمسان / من جديد .. عودة ظاهرة سرقة المواشي والخاسر الأكبر الموال قناة النهار 05 ديسمبر