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العاصمة: عمارات مهترئة وآيلة للسقوط تهدد قاطنيها بعين البنيان

بقلم النهار أونلاين
العاصمة: عمارات مهترئة وآيلة للسقوط تهدد قاطنيها بعين البنيان
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العاصمة: عمارات مهترئة وآيلة للسقوط تهدد قاطنيها بعين البنيان

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