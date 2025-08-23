العاصمة: عمليات شرطية ليلية واسعة وتوقيف 288 شخصا

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 288 مشتبها فيهم وضبط 5 كغ من المخدرات، في عمليات شرطية ليلية واسعة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 أوت الجاري.

وحسبما أفاد به هذا السبت بيان صحفي لذات المصالح، شملت العمليات الشرطية 13 أمن مقاطعة إدارية.

وتم من خلالها مراقبة 3834 شخصا مع تحويل 1248 مشتبها فيهم في قضايا مختلفة تتعلق بـ492 قضية مخدرات. و110 قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة.

وكذا قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام، المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلفأنواعها.

حيث تم توقيف 288 شخصا منهم محل بحث من قبل الجهات القضائية. كما تم مراقبة 2896 مركبة و 1912 دراجة نارية, تم وضع 426 منها في المحشر.

ومكنت هذه العمليات، من ضبط وحجز 15453 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، و5 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي.

بالإضافة إلى 298 وحدة من الألعاب نارية، و116 سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام، و8 قارورات محلول مؤثر.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.