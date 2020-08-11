العاصمة.. عودة التزود بالماء الشروب في هذه البلديات إبتداءا من اليوم

أعلنت شركة “سيال”، زبائنها القاطنين في بلديات درارية العاشور واولاد فايت والشراقة ودالي ابراهيم، بأن اشغال اصلاح التسربات تم إصلاحها.

وجاء في بيان للشركة، أن التسربات الواقعة على مستوى درارية “دابوسي”، ودالي براهيم “منطقة عين الله”، تم انهائها اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا.

وأورد البيان، أن فرق سيال يقومون حاليا باستئناف عملية الضخ، من أجل وضع قنوات نقل المياه وشبكة التوزيع في الخدمة بالاضافة لعملية ملأ الخزانات وأبراج المياه.

وطمأنت الشركة زبائنها، بأن استئناف عملية التزود بالمياه الشروب ستتم بصفة تدريجية أمسية اليوم الثلاثاء، لتستقر كليا خلال ليلة الخميس إلى الجمعة.