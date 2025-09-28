العاصمة: عودة سير القطارات بشكل عادي

أعلنت شركة السكك الحديدية، اليوم الأحد، أن فرق الصيانة تعمل على قدم وساق من أجل إعادة الخط المتضرر إثر انحراف قاطرة واصطدامها بعمود حامل للكوابل الكهربائية بين محطة الورشات وآغا.

واضافت الصفحة المتخصصة في نقل أخبار السكك الحديدية، أن القطارات تسير بشكل عادي مع تسجيل بعض التأخر.

للإشارة، سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حوالي الساعة السادسة والنصف من أمس السبت، على مستوى مستودع الجزائر (بين محطة الورشات ومحطة آغا) حادث خروج قاطرة عن مسارها من بين القاطرتين ديزل. المتوجهتين إلى محطة آغا، ما أدى إلى اصطدامها بعمود حامل للكوابل الكهربائية.

وتم على الفور تشكيل لجنة تحقيق تقنية تنقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب. كما قامت الشركة بالتكفل بجميع المسافرين المتواجدين على مستوى محطة آغا للخطوط الطويلة. وتوجيههم الى رحلاتهم بالتنسيق مع مؤسسة سوڨرال.

كما تؤكد الشركة الى أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة من اجل ضمان استمرارية الخدمة. حيث أعلنت أن جميع القطارات الصباحية ستكون في الخدمة حسب برنامجها اليومي.