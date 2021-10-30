العاصمة: غلق الطريق إتجاه بئر مراد رايس البليدة المار ببئر خادم

أعلنت مصالح ولاية الجزائر غلق الطريق الوطني رقم 1 اتجاه بئر مراد رايس البليدة المار ببلدية بئر خادم في الاتجاهين.

وسيكون غلق الطريق اليوم بداية من الساعة السادسة إلى غاية 4 صباحا. من أجل تسهيل عملية ترميم انهيار قناة الصرف الصحي الرئيسية.

وشهد منذ صبيحة الخميس المنصرم، الطريق الوطني رقم 1 في بئر خادم بالعاصمة حادثة انهيار أرضي. تمثل في انهيار قناة الصرف الصحي بالطريق الوطني رقم 1.

وأدى هذا الانهيار إلى توقف تام في حركة المرور على مستوى الطريق السريع بين بئر مراد رايس اتجاه البليدة. ويصل عمق قناة صرف المياة التي تعرضت للانهيار إلى 15 مترا.

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