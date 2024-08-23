العاصمة: غلق جزء من هذا الطريق إلى غاية يوم الأحد 

قررت مصالح ولاية الجزائر غلق جزء من الطريق الوطني رقم -01- في الاتجاهين (اتجاه الجزائر نحو البليدة - اتجاه البليدة نحو الجزائر).

وتعلم ذات المصالح، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك كافة مستعملي الطريق الوطني رقم – 01- في الاتجاهين (اتجاه الجزائر نحو بليدة – اتجاه بليدة نحو الجزائر)، أنه سيتم غلق جزء من الطريق في الاتجاهين، من ليلة الجمعة 23 أوت 2024 (الواحدة صباحا)، إلى غاية ليلة الأحد 25 أوت 2024 (الخامسة صباحا).

وجاء هذا القرار من أجل إنجاز أشغال وضع عوارض الجسر الخاصة بالمحول (RN63/RN01) السحاولة – بئر خادم.

وستنطلق الأشغال بالنسبة لليلة الجمعة 23/08/2024 ابتداء من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة السابعة صباحا.

أما ليلة السبت 24/08/2024 ابتداء من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة السادسة صباحا.

في حين ليلة الأحد 25/08/2024 ابتداء من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا.

وسيتم تحويل حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم -01- في كل اتجاه، على المحاور التالية:

من الجزائر نحو البليدة: تحول حركة المرور ابتداء من مدخل “تيقصراين” عبر مدخل وسط الطريق المركزي نحو بئر خادم بعدها التوجه الى الجسر RN63، ثم إلى الطريق الوطني رقم 01.

من البليدة نحو الجزائر: تحول حركة المرور على اليمين نحو الطريق الاجتنابي المحاذي لمسجد مالك بن نبي (جنان العافية)، ثم إلى الطريق الوطني رقم 01.