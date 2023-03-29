العاصمة: غلق شارع حسيبة بن بوعلي بسيدي امحمد بداية من اليوم

أعلنت ولاية الجزائر، أنه سيتم بداية من اليوم الأربعاء. غلق شارع حسيبة بن بوعلي ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، فإن سبب الغلق هو إنجاز أشغال مستعجلة لإصلاح وصيانة التسربات في قنوات التزويد بالماء الشروب. على مستوى شارع حسيبة بن بوعلي ببلدية سيدي امحمد من طرف شركة المياه والتطهير للجزائر سيال اليوم الأربعاء.

كما أشارت إلى مستعملي الطريق والسكان أنه سيتم غلق الطريق ووقف عملية سير كل المركبات في الإتجاهين بشارع حسيبة بن بوعلي ابتداء من اليوم الأربعاء 29 مارس إلى غاية يوم غد الخميس 30 مارس. على أن يتم الغلق في الشطر الواقع بين شارع حسيبة بن بوعلي إلى غاية 48 شارع حسيبة بن بوعلي.

كما دعت ذات المصالح، السكان وأصحاب المركبات إلى تفادي الوصول إلى هذا المسار إلى غاية إنتهاء الاشغال.