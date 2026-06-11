العاصمة.. غلق مؤقت للطريق السريع بالحامة في اتجاه الجزائر وسط

أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الخميس عن غلق مؤقت للطريق السريع بشارع جيش التحرير الوطني اتجاه الجزائر وسط.

وأوضح بيان المصالح ذاتها أنه سيتم غلق جزء من الطريق أمام حركة المرور بصفة مؤقتة.

وجاء هذا الإجراء مواصلة لأشغال إنجاز وضع عوارض الممر العلوي للراجلين الرابط بين حديقة التجارب “الحامة”ومحطة تحلية مياه البحر.

وأكد البيان أن الأشغال ليلا تقام على النحو التالي:

يوم الخميس 11 جوان 2026 بداية من الساعة الحادية عشر ليلا 23:55 إلى غاية يوم الجمعة 12 جوان 2026 على 07:00 صباحا.

يوم الجمعة 12 جوان 2026 بداية من الساعة 23:55 ليلا إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2026 على الساعة 06:00 صباحا.

كما سيتم تحويل حركة سير المركبات على الشكل التالي:

بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء والمتجهة نحو الجزائر وسط: تحول حركة سير المركبات إلى الطريق الموازي لشارع جيش التحرير الوطني (RUE GAO).

بالنسبة للقادمين من شارع حسيبة بن بوعلي والمتجهة نحو الجزائر وسط عبر جسر الحامة: تحول حركة سير المركبات نحو شارع حسيبة بن بوعلي.

وفي الاخير تعتذر ولاية الجزائر عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت. كما تطلب من مستعملي الطريق استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور.