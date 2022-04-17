العاصمة: غلق مؤقت للطريق المؤدي من مخرج سيدي موسى نحو الطريق السيّار

أعلنت المقاطعة الإدارية لبراقي عن غلق مؤقت للطريق العمومي بمحول بن طلحة “مخرج سيدي موسى نحو الطريق السيار “شرق-غرب”.

وحسب تنبيه نشرته المقاطعة الإدارية لبراقي عبر صفحتها على الفايسبوك، أفادت من خلاله أنه تم تسجيل إنزلاق جزئي للتربة مساء أمس السبت بمحاذاة الطريق بمحول بن طلحة. تحديدا بالنسبة للطريق المؤدي من مخرج بلدية سيدي موسى نحو الطريق السيار “شرق _ غرب” في اتجاه ولاية قسنطينة بالمنعرج المحاذي لدار الأشخاص المسنين لبن طلحة.

كما أشار التنبيه، إلى أنه تم الغلق المؤقت لهذا المسار بوضع الحواجز المرورية لتوجيه حركة المركبات. على أن تتم بصفة استعجالية تدخلات مختلف المصالح المعنية لإجراء التهيئة الضرورية وإصلاح الجزء المتضرر من الطريق العمومي.

وأضافت ذات المصالح، أنه بإمكان مستعملي الطريق إستكمال السير من مخرج سيدي موسى في اتجاه بن طلحة عبر الجسر. والعودة عن طريق محور الدوران قرب الحاجز الثابت للأمن الوطني (على مسافة قريبة) لأخذ اتجاه ولاية قسنطينة.