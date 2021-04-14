العاصمة: غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 5 الديار الخمسة لمدة 20 يوما

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر عن غلق الطريق الوطني رقم 5 الديار الخمسة بين باب الزوار نحو الجزائر.

وحسب بيان لولاية الجزائر، فإن القرار جاء بعد غلق الجسر الحديدي بالطريق الوطني رقم 5 الديار الخمسة بالعاصمة.

وأضاف البيان، أنه تطبيقا لتعليمات والي الولاية المتضمن غلق الجسر الحديدي المتواجد على محور الطريق الوطني رقم 5 الديار الخمسة.

وذلك لإنجاز أشغال تصليح الجسر الحديدي على الطريق الرابط بين باب الزوار نحو الجزائر على مستوى تقاطع مع خط الترامواي بلدية الحراش.

وأفادت المديرية، أنه سوف يغلق الطريق مؤقتا خلال الفترة الليلية في وجه حركة المرور بداية من الخميس 15 أفريل لمدة 20 يوما.

وسيكون الغلق من الـ 23 سا الى 5 صباحا، مضيفا أن حركة المرور تكون عادية من 5 صباحا الى الساعة 23 سا.

كما أ، حركة المرور تحول بالنسبة للإتجاهين على خط الترامواي أسفل الجسر من ناحية الطريق السريع شرق ولاية الجزائر.