العاصمة.. غلق مؤقت لهذا الطريق

أعلنت مصالح الدرك الوطني، ليلة الاربعاء إلى الخميس، عن غلق مؤقت للطريق الإجتنابي على مستوى محول الدويرة بابا حسن.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، فإن غلق الطريق سيكون في كلا الاتجاهين ولمدة ساعة بداية من الواحدة صباحا إلى الثانية صباحا من يوم الخميس.

وأوضح السلك النظامي ذاته، أن الغلق المؤقت للطريق سيكون بسبب وجود أشغال تمرير خط كهرباء عالي الضغط.

وأشارت قيادة الدرك الوطني، إلى أن حركة المرور بالطريق سيتم تحويلها نحو الطريق الوطني رقم 36.