العاصمة.. غلق مؤقّت لهذا الطريق لمدة 10 أيام

أعلنت قيادة الدرك الوطني أنه سيتم غلق الطريق الوطني رقم 11 أمام ميناء الجزائر ابتداءً من اليوم، من الساعة 23:00 ليلاً إلى غاية الساعة 05:00 صباحاً، لمدة عشرة (10) أيام، وذلك بسبب أشغال إعادة تهيئة.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني، في بيان لها، عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، أن حركة المرور بالنسبة للمركبات القادمة من باب الوادي والمتوجهة إلى شارع جيش التحرير الوطني، سيتم تحويلها إلى شارع أول نوفمبر عبر محور الدوران حصن 23.

أما المركبات القادمة من شارع جيش التحرير الوطني والمتوجهة نحو باب الوادي، سيتم تحويلها عند محطة القطار عبر شارع الإخوة قارة، ثم إلى شارع شي غيفارا، ومنه إلى شارع أول نوفمبر.

ودعت قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، مع تخفيض السرعة واحترام الإشارات التنبيهية طوال فترة الأشغال.