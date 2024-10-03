العاصمة.. غلق هذا الطريق السريع !

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن الغلق الجزئي والمؤقت لطريق السريع شرق اتجاه الجزائر الدار البيضاء، في وجه حركة المرور. وهذا بسبب أشغال الصيانة لجسر وادي الحراش.

كما أشارت ولاية الجزائر في بيان لها، إلى أن غلق الطريق السريع سيكون بداية من صباح يوم غد الجمعة من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة الثامنة صباحا. على أن يتم تحويل حركة المرور على محول “واد أوشايح” ثم محول “شارع طرابلس” رقم 08 قبل النفق. ثم الجسر الرابط بين “شارع طرابلس” الطريق الوطني رقم 08. و”جامع الجزائر” ثم محول “جامع الجزائر” ثم السريع شرق.

وجاء في بيان الولاية “تعلم مصالح ولاية الجزائر، كافة مستعملي الطريق السريع شرق اتجاه الجزائر الدار البيضاء”. عن الغلق الجزئي والمؤقت في وجه حركة المرور”. “بسبب أشغال الصيانة لجسر وادي الحراش”. و”ذلك صباح يوم الجمعة 04/10/2024 من الساعة الرابعة (04:00 سا) صباحا إلى الساعة الثامنة (08:00 سـا) صباحا”. “على أن يتم تحويل حركة المرور على محول “واد أوشايح” ثم محول “شارع طرابلس” الطريق الوطني رقم 08 قبل النفق”. “ثم الجسر الرابط بين “شارع طرابلس” الطريق الوطني رقم 08 و”جامع الجزائر” ثم محول “جامع الجزائر” ثم السريع شرق”.

“ولاية الجزائر تعتذر عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت، وتطلب من مستعمليه، احترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع”.