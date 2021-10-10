العاصمة: غلق 231 محلا تجاريا بسبب مخالفات البروتوكول الصحي

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر سبتمبر المنصرم، 837 مخالفة في حق أصحاب المحلات التجارية، لمخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا. ونفذت 231 قرار إداري بالغلق، وإقترحت غلق 103 محلا تجاريا.

وفي بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، قامت خلال شهر سبتمبر، بمراقبة 9285 محل تجاري ، منها 7976 محل روقب من قبل عناصر ذات المصلحة. في حين روقب 1309 محل من قبل لجان مختصة، وأسفرت هذه المراقبة عن تسجيل 837 مخالفة وتحرير 734 إعذار.

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