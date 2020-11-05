العاصمة: غلق 3 حدائق عمومية ومنع الطاولات والكراسي بالمقاهي ومحلات “الفاست فود”

أعلنت بلدية الجزائر الوسطى، اليوم الخميس، عن غلق 3 حدائق عمومية ومنع الطاولات والكراسي بالمقاهي ومحلات “الفاست فود”.

يأتي هذا بناء على القرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الامنية لولاية الجزائر ولاسيما المتعلقة بمكافحة تفشي وباء الكورونا.

وتم اتخاذ قرار غلق 3 حدائق عمومية، حيث يتعلق الأمر بكل من حديقة الحرية، حديقة الساعة الزهريةـ حديقة بيروت.

بالإضافة الى غلق كل المواقع و المساحات العمومية المستغلة من طرف المقاهي و دير الشاي.

كما تم منع الطاولات و الكراسي على مستوى كل المقاهي والاكل الخفيف والسريع.

وحسب البيان، تطبق هذه التدابير انطلاقا من تاريخ 6 نوفمبر، و كل مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات المقررة في التشريع الساري.