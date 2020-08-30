العاصمة.. غلق 5145 محل تجاري و18 سوق و14 مركز تجاري

كشفت ولاية الجزائر العاصمة، عن حصيلة عمليات غلق المحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية التي لم تحترم الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأسفرت الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع لمصالح المقاطعات الإدارية، التجارة والأمن “الشرطة والدرك الوطني”، منذ انطلاق العملية إلى تاريخ 27 أوت 2020، على ما يلي:

في المقاطعة الإدارية للرويبة: تم تعليق نشاط 299 محل تجاري، وغلق سوق حي الونشريس “DNC” بالرغاية.

المقاطعة الإدارية للدار البيضاء: تعليق نشاط 3528 محل تجاري موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي: باب الزوار “76 محل تجاري”، والدار البيضاء “3409 محل تجاري”.

المحمدية “13 محل تجاري”، وبرج الكيفان “22 محل تجاري”، وبرج البحري “محل تجاري”، وعين طاية “4 محلات تجارية”، والمرسى “3 محلات تجارية”.

غلق سوقين بلديين ببلدية باب الزوار، وتعليق نشاط مركز تجاري واحد ببلدية المحمدية

المقاطعة الإدارية لزرالدة:تعليق نشاط 82 محل تجاري موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي: زرالدة “26 محل تجاري”، واسطاوالي “50 محل تجاري”، والسويدانية “6 محلات تجارية”.

بالإضافة إلى تعليق نشاط 8 مراكز تجارية، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي:

زرالدة “4 مراكز تجارية”، واسطاوالي “4 مراكز تجارية”.

أما بالنسبة للمقاطعة الإدارية لحسين داي: فد تم تعليق نشاط 136 محل تجاري، وغلق سوقين بلديين.

المقاطعة الإدارية للدرارية:تعليق نشاط 147 محل تجاري، وغلق 3 أسواق بلدية، وغلق مركزين تجاريين.

المقاطعة الإدارية لبئر التوتة: تعليق نشاط 193 محل تجاري، وغلق سوق بلدي واحد

المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس:تعليق نشاط 319 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي : بئر مراد رايس “91 محل تجاري”، وحيدرة “38 محل تجاري”.

وبئر خادم “66 محل تجاري”، والسحاولة “61 محل تجاري”، وجسر قسنطينة “63 محل تجاري”.

بالإضافة إلى غلق سوقين بلديين، منها سوق ببلدية بئر خادم وسوق أخر ببلدية السحاولة.

المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد: تعليق نشاط 252 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي: سيدي أمحمد “47 محل”، والجزائر الوسطى “40 محل”، والمرادية “5 محلات”، والمدنية “16 محل تجاري”.

وغلق 3 أسواق ببلدية سيدي أمحمد، وتعليق نشاط 3 مراكز تجارية ببلدية سيدي أمحمد.

المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله: تعليق نشاط 23 محل تجاري، وغلق سوق بلدي واحد.

المقاطعة الإدارية لبراقي: تعليق نشاط 166 محل تجاري .