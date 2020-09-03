العاصمة.. غلق 5511 محل تجاري لعدم إحترام التدابير الإحترازية

أفرجت ولاية الجزائر، عن حصيلة عمليات غلق المحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية التي لم تحترم التدابير الإحترازية.

وحسب بيان للولاية، أسفرت الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع لمصالح المقاطعات الإدارية، التجارة والأمن، في العاصمة، منذ انطلاق العملية إلى تاريخ 03 سبتمبر 2020 على ما يلي:

فيما يخص الحصيلة حسب المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر تمثلت فيما يلي:

بالنسبة للمقاطعة الإدارية للحراش، تم تعليق نشاط 356 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي :

121 محل تجاري في الحراش، وبوروبة “61 محل تجاري”، وباش جراح “148 محل تجاري”، ووادي السمار “26 محل تجاري”.

بالإضافة إلى تعليق نشاط 14 مساحة تجارية ببلدية الحراش، وغلق 3 أسواق منها سوقين ببلدية الحراش وسوق ببلدية باش جراح.

أما بالنسبة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، فقد تم تعليق نشاط 3531 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي:

باب الزوار “79 محل تجاري”، والدار البيضاء “3409 محل تجاري”، والمحمدية “13 محل تجاري”، وبرج الكيفان “22 محل تجاري”.

وبرج البحري “محل تجاري”، وعين طاية “4 محلات تجاري”، والمرسى “3 محلات تجارية”، وغلق سوقين بلديين ببلدية باب الزوار، وتعليق نشاط مركز تجاري واحد ببلدية المحمدية.

أما في المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، فقد تم تعليق نشاط 258 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي:

سيدي أمحمد “51 محل تجاري”، والجزائر الوسطى “41 محل تجاري”، والمرادية “6 محلات تجارية”، والمدنية 16 محل تجاري.

وكذا غلق 3 أسواق ببلدية سيدي أمحمد، وتعليق نشاط 3 مراكز تجارية ببلدية سيدي أمحمد.

وبالنسبة للمقاطعة الإدارية لزرالدة، فقد تم تعليق نشاط 82 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي:

زرالدة “26 محل تجاري”، واسطاوالي “50 محل تجاري”، والسويدانية “6 محلات تجارية”.

وتعليق نشاط 8 مراكز تجارية، وموزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي: زرالدة 4 مراكز تجارية، واسطاوالي 4 مراكز تجارية

المقاطعة الإدارية لبئر التوتة: تعليق نشاط 193 محل تجاري موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي: بئر التوتة “120 محل تجاري”، وأولاد الشبل “33 محل تجاري”، وتسالة المرجة “40 محل تجاري”.

بالإضافة إلى غلق سوق بلدي واحد ببلدية بئر التوتة

أما في المقاطعة الإدارية لبئر مرادرايس، فقد تم تعليق نشاط 320 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي:

بئر مراد رايس “91 محل تجاري”، وحيدرة “39 محل تجاري”، وبئر خادم 66 محل تجاري، والسحاولة “61 محل تجاري”، وجسر قسنطينة “63 محل تجاري”.

وكذا غلق سوقين بلديين، منها سوق ببلدية بئر خادم وسوق أخر ببلدية السحاولة.

أما المقاطعة الإدارية للرويبة، فقد تم تعليق نشاط 299 محل تجاري، وغلق سوق حي الونشريس “DNC” بالرغاية.

وفي المقاطعة الإدارية لحسين داي، تم تعليق نشاط 136 محل تجاري، وغلق سوقين بلديين.

أما المقاطعة الإدارية للدرارية، فقد تم تعليق نشاط 147 محل تجاري، وغلق 3 أسواق بلدية، وغلق مركزين تجاريين.

وفي المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، تم تعليق نشاط 23 محل تجاري، وغلق سوق بلدي واحد.

وبالنسبة للمقاطعة الإدارية لبراقي، تم تعليق نشاط “166 محل تجاري، حسب ذات المصدر.