العاصمة.. غلق 86 محلا تجاريا في المقاطعة الإدارية لبراقي

أعلنت اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع على مستوى المقاطعة الإدارية لبراقي، اليوم الأحد، بأن حصيلة تدخلاتها بلغت 1957 تدخل لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحسب بيان المقاطعة الإدارية على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد وصلت حصيلة التدخلات والمعاينات الميدانية لمدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشي “كورونا” إلى 1957 تدخل.

وفي هذا الإطار، كشفت اللجنة عن تسجيل 1360 تدخل من طرف اللجنة المشتركة للمقاطعة الإدارية ومفتشية التجارة و 320 تدخل لمصالح الدرك الوطني و 277 تدخل لمصالح الأمن.

وأوضح بيان لجنة الردع بأنه تم غلق 86 محلا تجاريا من قبل مصالح المقاطعة الإدارية، فيما تم اقتراح غلق 80 محلا تجاريا من طرف المصالح التجارية.

وأوضحت اللجنة بأن سبب الغلق الفوري وتعليق نشاط بعض الفضاءات التجارية جاء بسبب عدم احترام الإجراءات الوقائية المفروضة للحدّ من انتشار وباء “كورونا”.