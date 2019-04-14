العاصمة.. فتاة تستغل هروب صديقتها المراهقة من المنزل لتحريضها على الدعارة

ساعدتها على ملاقاة صديقها بالمسيلة الذي قام باغتصابها

تورطت فتاة في إيواء صديقتها القاصر، البالغة من العمر15 سنة، التي هربت من منزلها العائلي بتسالة المرجة في العاصمة.

حيث ساعدتها على لقاء صديقها الذي كانت على علاقة معه منذ أزيد من سنة، لتقوم بمساعدتها والتنقل برفقتها لولاية المسيلة.

أين تركتها برفقته، وهناك قام باستغلال هروبها من المنزل والاعتداء عليها جنسيا، وعندما علمت صديقتها بالأمر هددتها بعدم فضح السر.

وقامت بنقلها إلى العاصمة وعرضت عليها فكرة معاشرة الرجال، إلا أنها رفضت وتمكنت من العودة إلى المنزل.

حيثيات القضية التي أجّلتها محكمة جنايات البليدة إلى دورة مقبلة، تعود إلى شكوى قدَّمتها شقيقة الضحية “ب.ن” أمام مصالح الأمن

بتاريخ 5 جوان 2018، تفيد بتعرضها للاغتصاب من قبل صديقها المكنى “أتشا”، وهذا بتحريض صديقتها على الهروب من المنزل وفساد الأخلاق،

حيث أكدت الضحية أنها كانت على علاقة مع المدعو “ط.ن”، القاطن بولاية المسيلة، وتوطدت العلاقة بينهما لأزيد من سنة.

أين كانت تلتقي به في العاصمة، وبعد وفاة والديها كانت تقوم باستضافته بمنزلها العائلي والمبيت معه.

إلى غاية أن تعرفت على صديقتها “ب.م” التي تقطن بمحاذاتهم، لتقوم بتحريضها على الهروب من المنزل.

أين قضت برفقتها عدة أسابيع بالفنادق وقضاء ليالي السمر وطلبت منها معاشرة الرجال، إلا أنها رفضت وعادت إلى منزلها.

وبعد فترة ألحّت عليها هاتفيا على الهروب من المنزل، أين قامت بنقلها على متن سيارة من مقر إقامتها وعرضها على أحد الأشخاص.

الذي بدوره مارس عليها الفعل المخل من دون أن يغتصبها، وفي اليوم الموالي رافقتها إلى مدينة سيدي عيسى بالمسيلة للقاء صديقها.

أين انفرد بها وقام باغتصابها، في حين أكدت المتهمة أنها قامت بإيواء الضحية بعدما هربت من منزلهم بسبب ممارسة شقيقها الجنس.

في حين ساعدتها على ملاقاة صديقها، هذا الأخير “ط.ن” أكد علاقته بالضحية وفقدانها لشرفها برضاها، أين كانت تستقبله بمنزلهم العائلي للمبيت برفقتها،

لتوجّه للمتهمين جنحتا إبعاد قاصرة لم تكمل 16 سنة والفعل المخل بالحياء ضد قاصر .