العاصمة: فتح الأسواق الجوارية بدائرة بوزريعة حتى الواحدة زوالا

قررت مصالح بالدائرة الادارية لبوزريعة بولاية الجزائر، تحديد توقيت فتح الأسواق الجوارية بالبلديات التابعة له.

وحسبما ورد في بيان عن ذات الجهة الادارية، نقلته وكالة الأنباء، ستبقى أسواق المقاطعة الإدارية لبوزريعة مفتوحة إلى غاية الساعة الواحدة زوالا ، وهذا ابتداء من نهار اليوم، وإلى غاية إشعار أخر.

وتشمل المقاطعة الإدارية، كل من الاسواق الجوارية المتواجدة عبر إقليم بلديات بوزريعة وبن عكنون وبني مسوس والأبيار .

ووجهت المقاطعة تعليمات لجميع المواطنين من اجل اقتناء حاجياتهم صباحا، وتفادي الاكتظاظ عند دخول الأسواق واحترام المسافة الصحية بينهم المقدرة بمترين.