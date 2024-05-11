العاصمة: فتح الإكتتاب في سكنات “LPP”

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI ، عن إعادة فتح موقع حي 1200 مسكن سيدي عبد الله Q24، بولاية الجزائر.

وحسب بيان مؤسسة ENPI أنه على الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP، وهذا حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة أنه تم إعادة فتح موقع حي 1200 مسكن سيدي عبد الله Q24 بالعاصمة.

كما أن العملية تأتي طبقًا للمرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.

ودعت مؤسسة ENPIالراغبين في الاطلاع والتسجيل بالولوج إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة https://www.enpi.dz/ وهذا ابتداء من الاثنين المقبل 13 ماي 2024 على الساعة 14:00 زوالا.