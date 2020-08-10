العاصمة.. فتح المركز التجاري “حمزة” وسوق “برينيس” و 350 محل تجاري

كشفت اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع بالمقاطعة الإدارية للحراش، اليوم الإثنين، عن إعاد فتح مركز “حمزة” التجاري وسوق “برينيس” و 350 محل.

وحسب بيان لولاية الجزائر على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد قررت لجنة الردع إعادة فتح المركز التجاري “حمزة” وبعث نشاط سوق “برينيس”.



بالإضافة إلى إعادة بعث نشاط 350 محل في التجمّع التجاري للهواتف النقالة بشارع حسان بادي في “بلفور”.

وأوضح البيان بأن إعادة الفتح تقررت بعدما تعهّد أصحاب المحلات التجارية بالالتزام الكامل بالتدابير الوقائية ضدّ تفشي وباء “كورونا”.

هذا وأعلنت لجنة المراقبة والردع عن تعليق نشاط 550 محل تجاري نتيجة عدم احترام الإجراءات الوقائية المفروضة للحدّ من انتشار وباء “كورونا”.