العاصمة.. فتح تحقيق حول وفاة شخصين سقطا من أعلى عمارة بحسين داي

أفاد بيان لمحكمة حسين داي، عن فتح تحقيق في ظروف وفاة شخصين على إثر سقوطهما من أعلى عمارة والواقعة بشارع عميروش.

وجاء في بيان للمحكمة أن “وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي فتح تحقيقا في ظروف وفاة شخصين”ضحيتين” إثر

سقوطهما من أعلى عمارة واقعة بشارع عميروش بحسين داي”.

وقد تم تسجيل أمس الثلاثاء حادث سقوط شابين من أعلى بناية على الساعة 13:58 سا بورشة تقع بعمارة في حي عميروش حسين داي.

وذلك خلال قيامهما بأشغال تهيئة بالطابق الـ15 مما أدى إلى وفاتهم بعين المكان.

ويتعلق الأمر بشابين أخوين يبلغان من العمر على التوالي 35 و 24 سنة، حسب ما ذكره الملازم أول صادق كمال المكلف بالإعلام

لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.