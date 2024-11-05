العاصمة: فتح نفقي “لاكوت” ببئر خادم قريبا

قام محمد عبد النور رابحي، والي ولاية الجزائر العاصمة، صباح اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى مشروع النفقين الأرضيين. والمداخل المؤدية إلى المحطة متعددة الأنماط ببئر مراد رايس، للوقوف على تقدم الأشغال والتأكد من جاهزيتها لتسليم المشروع في الوقت المحدد.

وركزت الزيارة على النفقين الأرضيين، حيث تم الانتهاء من العديد من الأعمال الهامة. مثل تمديد النفقين على طول 300 متر، وتزفيت أرضية النفقين. بالإضافة كذلك إلى إنجاز أشغال الإنارة العمومية، إلى جانب الطلاء الكلي للنفقين. كما تم تركيب أنظمة مضادة للحرائق في الأنفاق، في انتظار الإنتهاء من أشغال تصريف المياه لضمان إستدامة العمل.

وفي سياق الزيارة، قدم الوالي محمد عبد النور رابحي جملة من التعليمات لضمان استكمال المشروع بنجاح، حيث شدّد على ضرورة الإسراع في إتمام التهيئة الكلية لأطراف الطريق الوطني رقم 01، وذلك تمهيداً لفتح الطريق أمام حركة المرور فور الانتهاء من تهيئة الأرصفة.

كما أكد على ضرورة الإلتزام بجودة الأعمال المنجزة وتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن، قبل الآجال التعاقدية المحددة.

وتوجه الوالي إلى ضرورة تنظيف الموقع من الردوم المتبقية، فضلاً عن الإسراع في إنجاز دراسة توسعة الطريق الجانبي في منطقة الينابيع. كما دعا إلى تزيين المحيط العام للمشروع وتجميل محوري الدوران بغرس النباتات التجميلية لإضفاء طابع جمالي على المنطقة.