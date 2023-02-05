العاصمة.. فيديو خطير على “تيكتوك” يدخل عشريني الحبس 

وجد شاب في مقتبل العمر نفسه محكوم عليه بالحبس النافذ لمدة عامين، بسبب تصرفاته اللامسؤولة، بعد اقدامه على وضع عبارة ” فرقة البحث والتدخل”. على بذلة عون أمن لشركة عمومية كان يحتفظ بها عنده منذ التحاقه بالعمل بإحدى ولايات الجنوب. ولعل الخطير في القضية هو قيام المتهم بإطلاق فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تيكتوك”. وراح في بث مباشر يسب رجال الأمن وقوات الجيش، والاساءة الى النسوة الشرطيات بكلام مهين لمهنتها.

المتهم الموقوف في قضية الحال، مثل أمام الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، لمواجهة التهم المنسوبة إليه، بعد استئناف الحكم الابتدائي. الصادر عن محكمة سيدي امحمد والذي تم بموجبه الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية قدرها عامين حبسا نافذا.

وخلال الجلسة، صرح المتهم لرئيس الجلسة وهو يعرب عن ندمه الشديد، أنه حقيقة قام بارتداء بذلة عون أمن تابعة لشركة تنظيف الطرقات. جلبها معه بعد تركه العمل بولاية وادي سوف. ثم قام بتدوين عبارة ” فرقة البحث والتدخل” لشغفه بفرقة ” البياري”. كونه كان حلمه أن يلتحق بهذه الخدمة غير أن حلمه لم يتحقق.

وعن الفيديو الذي بموجبه تم توقيفه من طرف فرقة الدرك الوطني بالعاصمة، فقد اعترف بأنه قام بشتم رجال الأمن عبر موقع “تيكتوك”. ولم يستطع حذفه لكونه لا يتقن التعامل بهذا الموقع، ملتمسا العفو عنه. وعليه التمس النائب العام تأييد الحكم في حق المتهم. في حال قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم بعد أسبوعين.