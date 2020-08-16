العاصمة.. قاصر يتسبب في مقتل صاحب دراجة نارية بالحمامات

اصدر مصالح امن ولاية الجزائر بيانا حول حادث مرور وقع بالقرب من حاجز امني بالحمامات التابعة لدائرة الشراقة.

وقالت مديرية الامن لولاية الجزائر ان حادث المرور وقع بين سيارة سياحية و دراجة نارية، ادى الى وفاة صاحب الدراجية النارية وجرح مرافقه، وبعد نقل الضحيتان الى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية وقتح تحقيق امني ، تبين ان سائق السيارة قاصر.

وتم تحويل القاصر الى مقر الامن الحضري الخامس بالحمامات وسماعه بحضور والدته وبإشراف من وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

وتم اليوم تقديم اطراف القضية امام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي الذي احال القضية على قاضي الاحداث الذي بدوره اصدر امرا بالايداع بالمؤسسة العقابية بالقليقة قسم الاحداث في حق القاصر.