العاصمة: قاضي التحقيق يوجه نداء للجمهور للتعرف على متهم بالنصب

وجّه قاضي تحقيق لدى محكمة الرويبة بالعاصمة، نداء للجمهور للتعرف على شخص متهم بالنصب.

وحسبما جاء في بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة، والمرفوق بصورة فوتوغرافية للمتهم المسمى “ق.م”. دعا كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم. بصفته شاهدا أو ضحية التوجه إلى مكتب التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الرويبة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

كما أوضح البيان أن المتهم متابع متابع في قضية النصب وانتحال صفة مهنة منظمة قانونا.