العاصمة: قتل مجوهراتي داخل محله بالدرارية

إهتزت بلدية دراراية بالعاصمة اليوم على وقع جريمة قتل راح ضحيتها صاحب محل مجوهرات بعد تعرضه لطعنة سكين على مستوى الصدر.

وحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي الضحية يبلغ من العمر 45 سنة والمسمى “كريم .أ “أين تعرض لعميلة سرقة داخل محله.

العملية تمت في حدود الساعة 15:30 د، أين أقدم مجهولون على محاولة سرقة مجوهراتي داخل محلهببلدية درارية في العاصمة.

وعند مقاومة الضحية للجناة تم توجبه له طعناة غادرة على مستوى الصدر أردته قتيلا.

وعلى ذلك سارعت مصالح الامن وطوقت المكان وفتح تحقيقمعمقا للقبض على الجناة الذين فروا لوجه مجهولة.