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أخبار الجزائر

العاصمة.. قتيلان إثر اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية

بقلم عايدة.ع
العاصمة.. قتيلان إثر اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية
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لقي شخصان حتفهما في حادث مرور مميت وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم السبت، على مستوى الطريق السريع الجنوبي بوشاوي اتجاه بن عكنون، ببلدية ودائرة الشراقة في العاصمة.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة، أنها تدخلت على الساعة  01سا49د من أجل حادث اصطدام بين شاحنة و دراجة نارية، على مستوى الطريق السريع الجنوبي بوشاوي اتجاه بن عكنون، بلدية ودائرة الشراقة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخصين  بعين المكان كانا على متن الدراجة، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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