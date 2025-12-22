العاصمة.. قتيلان في انحراف سيارة واصطدامها بعمود بالطريق السريع نحو بومرداس

لقي شخصان مصرعهما، مساء اليوم، في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السريع الجزائر-بومرداس، ببلدية ودائرة الرويبة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 22سا39د، إثر تسجيل حادث انحراف سيارة واصطدامها بعمود، بالمكان المسمى مزرعة برونسي.

وخلف الحادث وفاة شخصين في عين المكان، حيث جرى تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.