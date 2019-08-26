العاصمة : قتيل وجريحان في حادث مرور بين الدوير وزرالدة

أخبار الجزائر
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العاصمة : قتيل وجريحان في حادث مرور بين الدوير وزرالدة
بقلم م .فيصل

توفي شخص وأصيب اثنين آخرين ، سهرة اليوم ، اثر حادث مرور وقع بين بلديتي الدويرة وزرالدة بالعاصمة.

وحسب مصادر مؤكدة فإن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق – غرب في شرطه الرابط بين بلديتي الدويرة وزرالدة.

وتمثل في في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بحاجز حديدي بسبب إنفجار عجلة السيارة ما افقد السائق القدرة على التحكم فيها.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث فيما تم نقل الجرحى لمصلحة الإستعجالا ت بمستشفى الدويرة بالعاصمة.

من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.


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