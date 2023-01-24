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قناة النهار

العاصمة: لتفادي حوادث المرور أثناء التقلبات الجوية.. مصالح الدرك في خرجة تحسيسية

بقلم النهار أونلاين
العاصمة: لتفادي حوادث المرور أثناء التقلبات الجوية.. مصالح الدرك في خرجة تحسيسية
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