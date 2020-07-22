العاصمة.. لجنة المراقبة تغلق أزيد من 200 محل في مقاطعة الدرارية

أغلقت اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع، أمس الثلاثاء، أكثر من 200 محل تجاري في المقاطعة الإدارية للدرارية لم تحترم الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء “كورونا”.

وحسب بيان ولاية الجزائر على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تم تعليق نشاط أزيد من 200 محل بالمقاطعة الإدارية للدرارية، فيما سجل احترام التدابير الصحية من طرف العديد من المحلات.

كما قامت قبلها لجنة المراقبة والردع بتعليق نشاط محلات “بازار حمزة” والسوق البلدي “ميلودي برينيس”، بالإضافة إلى غلق فوري لبعض المحلات في “بومعطي” بالحراش.