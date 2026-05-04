العاصمة.. لقاء تشاوري للتكفل بانشغالات المواطنين

أشرف، الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد الحبيب بن بولعيد، على اللقاء الدوري مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

وشكّل اللقاء فضاءً مفتوحًا للحوار ومناقشة الاقتراحات حول مختلف الملفات التي تهم ساكنة العاصمة. لاسيما المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، وذلك من خلال طرح انشغالات ومقترحات أعضاء المجلس.

كما عرفت الأشغال نقاشات عكست حرص الهيئة التنفيذية والمنتخبين على تحسين التكفل بانشغالات المواطنين. وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، بما يدعم مبدأ الديمقراطية التشاركية ويرتقي بجودة الخدمة العمومية.

وفي هذا الإطار، جدّد الوزير تأكيده على ضرورة التكفل الفعّال والسريع بمختلف الانشغالات. مشددًا على أهمية العمل الميداني والتنسيق المستمر بين المصالح. بما يستجيب لتطلعات ساكنة العاصمة ويساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور