العاصمة.. محامٍ مبتدئ يقود عصابة مختصة في المتاجرة بـ”الزطلة”!

توقيف 3 أشخاص منهم شقيقه وبحوزتهم قرابة قنطار من “الكيف”

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق في محكمة الشراڤة، باشر مؤخرا في تحقيقاته القضائية بخصوص ملف قضية

شبكة مختصة في المتاجرة في المخدرات على مستوى غرب العاصمة. يقودها محامٍ مبتدئ.

تفاصيل القضية حسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، تعود إلى ورود معلومات دقيقة إلى مصالح الدرك الوطني،

تفيد بوجود عصابة مختصة في المتاجرة في المخدرات من نوع “القنب الهندي”بصدد إغراق غرب العاصمة بكمية معتبرة من هذه السموم.

وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمّق في القضية، تمكن من خلاله المحققون من التوصل إلى هوية عنصرين من هذه الشبكة.

اللذين نُصب كمين لهما في زرالدة، أسفر عن توقيفهما وبحوزتهما90 كلغ من القنب الهندي،ومبلغ مالي تجاوزت قيمته300مليون سنتيم. داخل مركبتهما.

وخلال التحريات الابتدائية، صرح الموقوفان أن الكمية المحجوزة بحوزتهما ملك لمحامٍ مبتدئ كلفهما بنقلها إليه،ومواصلة للتحريات،قُبض على شقيق هذا الأخير.

والذي حاول التخلص من السموم التي كانت متواجدة في مسكن شقيقه الفار الواقع بولاية تيبازة.

غير أن مصالح الدرك الوطني تمكنت خلال عملية التفتيش من حجز 3 كلغ من “القنب الهندي” وكمية معتبرة من المهلوسات.

وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضدهم بجرم تكوين مجموعة أشرار والمتاجرة في المخدرات.

وأحيلوا بموجبه على وكيل جمهورية في محكمة الشراڤة الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس

في المؤسسة العقابية بالقليعة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات.