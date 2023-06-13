العاصمة: محكمة بئر مراد رايس..عامان حبسا نافذا لمتهم ضبط متلبسا بالغش في امتحانات البكالوريا

سلطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدرة 200 الف دج في حق متهم ضبط متلبسا بجرم الغش في امتحانات شهادة البكالوريا.

وحسب بيان أصدرته نيابة المحكمة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، فإن المتهم تم تقديمه أمام ذات الهيئة القضائية، لمحاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات وتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي، وهو الفعل المعاقب عليه بأحكام المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات.