العاصمة..مخطط أمني وقائي بمناسبة عيد الأضحى

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال إجراءات وقائية وتكثيف التواجد الميداني لمختلف الفرق العملياتية.

وخلال خرجة ميدانية نظمها أمن ولاية الجزائر،اليوم الأربعاء، على مستوى محطات نقل التراموي والميترو والنقل البري للمسافرين بالعاصمة. تم إبراز الاجراءات المتخذة في إطار هذا المخطط من خلال تكثيف التواجد الميداني لمختلف الفرق العملياتية. لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

وبالمناسبة، أوضح نائب رئيس مكتب الاتصال بأمن ولاية الجزائر، محافظ الشرطة مهدي أحباب, في تصريح للصحافة، أنه سيتم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. “تكثيف التواجد الميداني لمختلف الفرق العملياتية وكذا الدوريات الراجلة والراكبة في الأماكن والمساحات العمومية لتأمين المواطنين ومرافقتهم طيلة أيام العيد”.

وأضاف أنه سيتم العمل أيضا على ضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق الرئيسية وشوارع العاصمة من خلال مركز القيادة والتحكم التابع للأمن الوطني. الى جانب الحملات التحسيسية التي تهدف الى توعية مستعملي الطريق بضرورة احترام قانون المرور. وقواعد السياقة السليمة.